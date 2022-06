UP Board 10th 12th Result 2022 Date: उत्‍तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (UPMSP) के 10वीं और 12वीं के परीक्षा पर‍िणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है. लंबे समय से यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं के छात्रों को पर‍िणाम का इंतजार है. ऐसे में उनका इंतजार जल्‍द ही खत्‍म हो सकता है. उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यह संकेत दिये हैं कि पर‍िणाम की घोषणा 15 जून या उसके बाद की जा सकती है. Also Read - UP BOARD 10TH, 12TH RESULT 2022 : जानें कैसे कैलकुलेट होगा UP इंटर, हाई स्‍कूल का पर्सेंटेज, जानें यहां

बता दें कि बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों को फेक वायरल खबरों से बचने को कहा और ऐसे फोन कॉल्‍स पर यकीन करने के लिए मना किया जो नंबर बढ़ाने या परीक्षा में पास करा देने का दावा करते हैं.

बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 का एग्‍जाम (class 10 and class 12 board exam) 24 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित किया था. इसके लिए 52 लाख छात्रों ने रजिस्‍टर किया था. लेकिन परीक्षा में 47 लाख उम्‍मीदवार शामिल हो सके. परीक्षा का आयोजन राज्‍य के 8000 केंद्रों पर हुआ था.

UP Board 10th, 12th Result 2022: ऐसे चेक करें र‍िजल्‍ट

1. यूपी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. होमपेज पर द‍िये गए रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें.

3. विवरण दर्ज करें एवं सबमिट पर क्लिक करें.

4. आपका यूपी बोर्ड 2022 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

5. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट लें.

UP Board Class 10 Result 2022: साल 2021 का पास प्रतिशत

साल 2021 में कक्षा 10वीं का ओवरऑल पास प्रतिशत (UP Board 10th Result 2021) : 99.53%

लडकियों का पास प्रतिशत : 99.55%

लड़कों का पास प्रतिशत : 99.52%

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 देने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक राहत बात है कि गलत और कोर्स के बाहर से आए प्रश्‍नों के लिए बोर्ड बोनस अंक दे रहा है. छात्र इन प्रश्‍नों को भले ही अटेम्‍प ना किया हो, लेकिन उसे उस प्रश्‍न के पूरे अंक द‍िये जाएंगे.