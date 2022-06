UP Board 10th 12th Result 2022 Date Update: उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड जल्‍द ही कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2022 (UP Board 10th 12th Results 2022) जारी करने की तारीख घोष‍ित कर सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड आज 4 जून को आधिकार‍िक वेबसाइट पर पर‍िणाम की त‍िथ‍ि बता सकता है. बोर्ड अपने आधिकारिक ट्व‍िटर हैंडल और अपनी आध‍िकार‍िक वेबसाइट पर तारीख की घोषणा करेगा. तारीख की घोषणा होते ही हम यहां छात्रों को अपडेट देंगे. Also Read - GSEB HSC General Stream Result 2022 DECLARED: गुजरात बोर्ड ने जारी किया 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स के नतीजे, 86.91% छात्र हुए पास

यूपी बोर्ड परिणाम 2022 का इंतजार, उत्‍तर प्रदेश के 47 लाख छात्र कर रहे हैं. रिजल्ट कब और कहां कैसे चेक करें यहां हम छात्रों को सारी जानकारी दे रहे हैं. पर‍िणाम जारी होने से पहले यूपी 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्र अपना रोल नंबर तैयार रखें. वह अपना एडमिट कार्ड सुरक्ष‍ित रखें. क्‍योंकि एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी रिजल्‍ट देखने के काम आ सकती है. पर‍िणाम की तारीख आज शाम तक घोषित होने की संभावना है. बोर्ड ने हालांकि अब तक इस बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है. Also Read - JNV Class 6 results : नवोदय व‍िद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के पर‍िणाम को लेकर आया अपडेट, चेक करें यहां

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 इन वेबसाइट्स पर चेक करें

upmsp.edu.in

upresults.nic.in Also Read - WBBSE West Bengal Madhyamik Result 2022: पश्‍च‍िम बंगाल माध्‍यमिक परीक्षा का र‍िजल्‍ट जारी, ऐसे चेक करें

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 ऐसे चेक करें

1. पर‍िणाम चेक करने के लिए ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाएं

2. होमपेज पर द‍िये गए लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. नये पेज पर अपना व‍िवरण दर्ज करें.

4. स्‍क्रीन पर आपका रिजल्‍ट आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें.

बता दें कि करीब 47 लाख छात्रों को अपने नतीजे (UP Board 10th 12th Results 2022) का इंतजार है. माध्‍यमिक और इंटर दोनों (UP Board Madhyamik and Inter exam result) के रिजल्‍ट हर साल एक साथ जारी किए जाते हैं. यूपी बोर्ड के पर‍िणाम की तारीख (UP Result 2022 Date) आज शाम तक जारी हो सकती है.