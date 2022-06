UP Board Result 2022: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP पर‍िणाम तारीख (UP Board Result 2022 date) का इंतजार 47 लाख छात्रों को है. आज 6 जून को राजस्‍थान बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट्स के पर‍िणाम के साथ उत्‍तराखंड और आंध्र प्रदेश बोर्ड के नतीजे भी जारी हो रहे हैं. ऐसे में उत्‍तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों की बेचैनी र‍िजल्‍ट की तारीख को लेकर बढ़ गई है. छात्रों को बता दें कि पर‍िणाम की तारीख (UP Board 10th 12th results final date) को लेकर अब तक बोर्ड की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है. छात्र सोशल मीडिया पर लगातार पोस्‍ट कर रहे हैं कि यूपी बोर्ड का र‍िजल्‍ट कब आएगा (UP Board Result 2022 kab aayega). इस बारे में बोर्ड अध‍िकारी ने बताया कि र‍िजल्‍ट तारीख की घोषणा इसी सप्‍ताह हो सकती है. संभावना है कि 9 जून तक पर‍िणाम जारी करने की तारीख का खुलासा कर द‍िया जाए.Also Read - Manipur Board 12th result 2022 : मण‍िपुर कक्षा 12वीं के नतीजे जारी, manresults.nic.in पर चेक करें

बता दें कि उत्‍तर प्रदेश के 47 लाख छात्रों को पर‍िणाम का इंतजार है. पर‍िणाम जारी करने की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई है लेकिन इसे लेकर अध‍िकार‍ियों का कहना है कि रिजल्‍ट तैयार करने की प्रक्र‍िया पूरी हो चुकी है और इस बारे में राज्‍य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) को भी अपडेट द‍िया गया है.

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पर‍िणाम जारी करने की तारीख आज घोष‍ित हो सकती है. बता दें कि पर‍िणाम की घोषणा यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर की जाएगी.