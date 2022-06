UP Board 10th, 12th Result 2022 LIVE Updates: यूपी बोर्ड पर‍िणाम 2022 (UP Board Result 2022) का इंतजार बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स में कई तरह की बातें आ रही हैं, मसलन पर‍िणाम की घोषणा 9 जून को हो सकती है या 10 जून को जारी किए जा सकते हैं. लेकिन छात्रों को बता दें कि अभी तक पर‍िणाम को लेकर कोई आध‍िकार‍िक सूचना नहीं दी गई है. उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP ने ना तो ट्वीट के जर‍िये और ना ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर पर‍िणाम की तारीख को लेकर कोई घोषणा की है. इसलिए छात्र परेशान ना हों और आधिकार‍िक सूचना आने तक धैर्य बनाए रखें. Also Read - mahahsscboard.in Maharashtra HSC Result 2022 Declared : महाराष्‍ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं के पर‍िणाम जारी, 94.22% छात्र हुए पास

पर‍िणाम की तारीख को लेकर ये है ताजा अपडेट :

ताजा अपडेट के अनुसार पर‍िणाम घोषणा से पहले बोर्ड उसकी आधिकार‍िक तारीख घोष‍ित करेगा. नाम ना बताने की शर्त पर बोर्ड के एक अध‍िकारी ने जानकारी दी है कि पर‍िणाम का ऐलान जून के मध्‍य तक यानी 15 जून तक हो सकता है. ऐसे में छात्र पर‍िणाम जारी होने से पहले अपने एडमिट कार्ड को संभालकर रखें, क्‍योंकि इसमें दिये गए रोल नंबर की मदद से ही वह ऑनलाइन अपना पर‍िणाम चेक कर पाएंगे.

बता दें कि इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के फाइनल एग्‍जाम के लिए 51,92,689 छात्रों ने रज‍िस्‍ट्रेशन कराया था. लेकिन इसमें से सिर्फ 47,75,749 परीक्षा में उपस्‍थ‍ित हुए. इस साल बोर्ड ने प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा दोबारा आयोजित की. दरअसल, दोबारा उन छात्रों के लिए प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा आयोजित की गई, जो किसी वजह से पहले प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.