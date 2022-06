UP Board 10th, 12th Result 2022 LIVE Updates: यूपी बोर्ड पर‍िणाम 2022 (UP Board Result 2022) का रिजल्‍ट आज जारी हो रहा है. यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के पर‍िणाम जल्‍दी जारी करने के लिए सीएम योगी ने हाल ही में बोर्ड को निर्देश द‍िये थे. पर‍िणाम की घोषणा होने के बाद छात्रों और उनके अभ‍िभावक यूपी बोर्ड की आध‍िकार‍िक वेबसाइट पर जाकर अपना र‍िजल्‍ट चेक कर सकते हैं. हाई स्‍कूल के नतीजे दोपहर 2 बजे और इंटरमीडिएट के पर‍िणाम शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे.Also Read - UP Board Result 2022: थोड़ा इंतजार, कुछ ही घंटे में रिजल्ट होगा जारी, जानिए कहां और कब मिलेगी मार्कशीट

उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर पर‍िणाम चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और जन्‍म तिथ‍ि की आवश्‍यकता होगी.

बता दें कि इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के फाइनल एग्‍जाम के लिए 51,92,689 छात्रों ने रज‍िस्‍ट्रेशन कराया था. लेकिन इसमें से सिर्फ 47,75,749 परीक्षा में उपस्‍थ‍ित हुए. इस साल बोर्ड ने प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा दोबारा आयोजित की. दरअसल, दोबारा उन छात्रों के लिए प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा आयोजित की गई, जो किसी वजह से पहले प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.

UPMSP Class 10, 12 Result 2022: ऐसे चेक करें

1. UPMSP की आध‍िकार‍िक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

2. दिये गए रिजल्‍ट लिंक 10वीं या 12वीं पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर एंटर करें.

4. स्‍कूल कोर्ड दर्ज करें.

5. सबमिट करें और आपका रिजल्‍ट स्‍क्रीन पर आ जाएगा.