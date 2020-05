UP Board 10th, 12th Results 2020: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 30 मई को बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की 99 प्रतिशत से अधिक की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है. बोर्ड ने एक बयान में कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया केवल राज्य के आठ जिलों में, रेड जोन के सात -आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, वाराणसी और एक ऑरेंज जोन-बस्ती में बचे हुए हैं. Also Read - UP Board Result 2020: यूपी बोर्ड के 80 प्रतिशत कॉपियों का मूल्यांकन हुआ पूरा, जानिए कब तक आएंगे रिजल्ट

बोर्ड के अतिरिक्त सचिव ने बताया, “कक्षा 10वीं, 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की 99.06 प्रतिशत मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बाकी मूल्यांकन प्रक्रिया एक या दो दिन में पूरी हो जाएगी. पूरी प्रक्रिया 31 मई तक पूरी होने की संभावना है. बाकी समय सावधानीपूर्वक रिजल्ट को तैयार करने के लिए लिया जाएगा और छात्र जून के अंत तक रिजल्ट घोषित किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं.” यह जानकारी इंडियान एक्सप्रेस से बातचीत में अधिकारी ने दी. Also Read - यूपी बोर्ड के छात्र रहें तैयार, इस माह में आएगा 10वीं-12वीं के एग्ज़ाम का रिजल्ट

बता दें कि रेड जोन में मूल्यांकन प्रक्रिया 19 मई से शुरू हुई जबकि ऑरेंज जोन में 12 मई से, और 5 मई से ग्रीन जोन में शुरू हुई थी. वेबसाइट पर रिजल्ट एक बार जारी होने के बाद छात्र इन वेबसाइटों upmsp.edu.in, upresults.nic.in, upmspresults.up.nic.inऔर results.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रोल नंबर, नाम, अन्य विवरण दर्ज करना होगा. इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 56 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए थे. Also Read - Coronavirus: यूपी बोर्ड के स्कूलों में इन कक्षाओं के छात्रों को मिलेगा अगली क्‍लास में प्रमोशन