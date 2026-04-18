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UP Board 10th, 12th Result Date: कब आएगा UP बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट? आया बड़ा अपडेट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 25 अप्रैल को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी करने जा रहा है. UPMSP की ओर से रिजल्ट जारी करने के बाद आधिकारिक वेबसाइटों पर लिंक सक्रिय हो जाएंगे, जिससे छात्र अपनी मार्कशीट देख सकेंगे.

जानिए यूपी बोर्ड रिजल्ट का अपडेट

यूपी बोर्ड से 10वीं, 12वीं के पेपर देने वाले 53 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 25 अप्रैल को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाला है. नतीजे घोषित होने के बाद, छात्र अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइटों के साथ-साथ, DigiLocker पर भी देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

upmsp.edu.in और upresults.nic.in देखें रिजल्ट

छात्र upmsp.edu.in और upresults.nic.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर होमपेज से UP Board Results 2026 लिंक चुनें, जरूरी विवरण जैसे रोल नंबर भरें, सबमिट करें और मार्कशीट डाउनलोड कर लें.

एसएमएस के जरिए नतीजे

एसएमएस के जरिए भी नतीजे जान सकते हैं. कक्षा 12 के छात्र UP12 के बाद स्पेस और रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेजें, जबकि 10वीं के लिए UP10 रोल नंबर का उपयोग करें.

कक्षा 12 के लिए: UP12 <space> Roll Number टाइप करें और 56263 पर भेजें

कक्षा 10 के लिए: UP10 <space> Roll Number टाइप करें और 56263 पर भेजें

पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर जरूरी

परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. अगर यह न्यूनतम अंक नहीं मिलते तो कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प उपलब्ध रहेगा. DigiLocker पोर्टल digilocker.gov.in पर भी मार्कशीट उपलब्ध होगी. UMANG ऐप में मोबाइल नंबर से लॉगिन करके UP Board सर्च कर विवरण भरने पर नतीजे दिख जाएंगे.

12 के नतीजे स्ट्रीम-वार घोषित होंगे

बोर्ड टॉपर्स की सूची जारी करेगा और कक्षा 12 के नतीजे स्ट्रीम-वार घोषित होंगे. जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे नतीजे घोषित होने के बाद अपनी आंसर शीट्स के पुनर्मूल्यांकन या जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा

टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. असंतुष्ट छात्र नतीजों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.