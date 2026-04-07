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UP BOARD 10th-12th के रिजल्ट से पहले बोर्ड ने 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला, पूरे राज्य में होगा लागू
UPMSP की ओर से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं.
UPMSP की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 20 से 30 अप्रैल 2026 के बीच जारी होने की संभावना है. कॉपियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल चलने की जानकारी है. रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं. इस बीच यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है. बोर्ड ने इसे अनिवार्य कर दिया है, जिससे पूरे राज्य में पढ़ाई का एक समान ढांचा लागू हो सके.
9, 10, 11 और 12 का पाठ्यक्रम एक समान
इस नए फैसले के तहत अब कक्षा 9, 10, 11 और 12 का पाठ्यक्रम एक समान होगा और सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी. इस फैसले को लेकर न्यूज एजेंसी ने चंदौली में छात्रों से बातचीत की, जहां ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसे सरकार का बहुत अच्छा कदम बताया. छात्रों का कहना है कि पहले अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग किताबें होने के कारण परेशानी होती थी, लेकिन अब एक समान पाठ्यक्रम होने से पढ़ाई आसान हो जाएगी.
समय और पैसे दोनों की बचत
एक छात्र ने बताया कि अगर किसी वजह से स्कूल बदलना पड़ता है, तो अब नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाई जारी रखी जा सकेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
एनसीईआरटी की किताबें किफायती
वहीं, एक अन्य छात्र ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबें न सिर्फ अच्छी होती हैं, बल्कि उनकी कीमत भी काफी किफायती होती है. दूसरी किताबों के मुकाबले ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे हर वर्ग के छात्रों को फायदा मिलेगा.
किताबें सभी स्टेशनरी पर आसानी से मिल जाती हैं
एक और विद्यार्थी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि एनसीईआरटी की किताबें किसी भी स्टेशनरी दुकान पर आसानी से मिल जाती हैं और ये आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी काफी मददगार साबित होती हैं.
अब पढ़ाई और ज्यादा व्यवस्थित
इसके अलावा, एक छात्र ने यह भी बताया कि ज्यादातर सहायक (साइड बुक्स) भी एनसीईआरटी को आधार बनाकर ही तैयार की जाती हैं, इसलिए अब पढ़ाई और ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी. यूपी बोर्ड के इस फैसले को छात्रों ने सकारात्मक रूप में लिया है और इसे पढ़ाई को सरल, सुलभ और एकरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. (इनपुट एजेंसी से)
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