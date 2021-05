UP Board 10th Cancelled, 12th Exam 2021: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में वर्तमान कोविड -19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) रद्द किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) के छात्रों को बिना परीक्षा आयोजित किए प्रमोट किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख छात्रों के लिए कक्षा 10वीं या हाई स्कूल (UP Board 10th Exam 2021) की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इन छात्रों के लिए पदोन्नति मानदंड भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा जारी किए गए हैं. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: UPMSP जल्द ले सकता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिट परीक्षा डेटशीट पर फैसला, जानें ये लेटेस्ट जानकारी

उत्तर प्रदेश बोर्ड (UPMSP) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्र इस साल परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) में शामिल नहीं होंगे और पिछले साल कक्षा 9 की अंतिम परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा. राज्य भर के छात्र पिछले एक महीने से यूपी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) रद्द करने पर जोर दे रहे थे. हालांकि उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं (UP Board 10th Exam 2021) रद्द कर दी गई हैं, लेकिन कक्षा 12वीं (UP Board 12th Exam 2021) की परीक्षाओं के संबंध में आगे किसी निर्णय की घोषणा नहीं की गई है.

छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) के आयोजन में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है. हालांकि अभी तक इसे रद्द करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. छात्रों ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच फिजिकल परीक्षा (UP Board 12th Exam 2021) आयोजित करना उम्मीदवारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा. केंद्रों में परीक्षा आयोजित करने से राज्य में कोरोना के मामले तेजी से फैल सकते हैं.

उत्तर प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) इससे पहले बोर्ड द्वारा कोविड -19 महामारी के मद्देनजर स्थगित कर दी गई थीं और उसी के संबंध में निर्णय 25 मई तक जारी होने की उम्मीद थी. अब, यह घोषणा की गई है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.