UP Board 10th Result 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) किसी भी समय कक्षा 10वीं का रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) जारी कर सकता है. उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई को 10वीं बोर्ड और इंटरमीडिएट का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) करने की संभावना है. इसके लिए परिषद (UPMSP) ने तैयारी कर ली है. वैसे परिषद (UPMSP) की ओर इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

गौरतलब है कि लिए इस साल कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं की थी. इस साल छात्रों को उनके इंटरनल मार्क्स और पिछले क्लास के नंबर के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. इस बीच UPMSP ने रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) डाउनलोड करने के लिए एक लिंक को एक्टिवेट कर दिया है. यहां छात्र 10वीं का अपना रॉल नंबर डालकर रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) चेक कर सकते हैं. यहां पर रॉल नंबर अपडेट करने के बाद छात्र रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) के बारे में ताजा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.

आमतौर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद (UPMSP) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) एक साथ जारी करता है. लेकिन माना जा रहा है कि इस बार यह रिजल्ट (Board Result) एक-दो दिन के अंतराल पर जारी हो. क्योंकि परिषद ने अभी केवल 10वीं के रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) के वेबसाइट को एक्टिव किया है. छात्र परिषद (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के अलावे upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर चेक कर सकते हैं.

इन वेबसाइट्स पर छात्र अपने रॉल नंबर या फिर चार अंकों वाले स्कूल कोड के जरिए अपना रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) देख सकते हैं. स्कूल कोड के साथ नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) प्राप्त किया जा सकेगा.