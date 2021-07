UP Board 10th Result 2021 Date: UPMSP likely to Announce UP Board Class 10 Result 2021 On tomorrow: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madhyamik Siksha Parishad) यानी UPMSP 15 जुलाई को 10वीं बोर्ड और इंटरमीडिएट का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) जारी कर सकता है. परिषद (UPMSP) ने इसके लिए तैयारी कर ली है. वैसे परिषद (UPMSP) की ओर इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021 Date & Time: UPMSP इस दिन जारी कर सकता है 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, इस Direct Link से कर सकेंगे चेक

गौरतलब है कि लिए इस साल कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं की थी. इस साल छात्रों को उनके इंटरनल मार्क्स और पिछले क्लास के नंबर के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. इस बीच UPMSP ने रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) डाउनलोड करने के लिए एक लिंक को एक्टिवेट कर दिया है. यहां छात्र 10वीं का अपना रॉल नंबर डालकर रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) चेक कर सकते हैं. यहां पर रॉल नंबर अपडेट करने के बाद छात्र रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) के बारे में ताजा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, जानें ये लेटेस्ट जानकारी

आमतौर पर उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद (UPMSP) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2021) एक साथ जारी करता है. लेकिन माना जा रहा है कि इस बार यह रिजल्ट (Board Result) एक-दो दिन के अंतराल पर जारी हो. क्योंकि परिषद ने अभी केवल 10वीं के रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) के वेबसाइट को एक्टिव किया है. छात्र परिषद (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in अलावे upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर चेक कर सकते हैं. Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें इसको लेकर क्या है तैयारी

इन वेबसाइट्स पर छात्र अपने रॉल नंबर या फिर चार अंकों वाले स्कूल कोड के जरिए अपना रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) देख सकते हैं. स्कूल कोड के साथ नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट (UP Board 10th Result 2021) प्राप्त किया जा सकेगा.