UP Result 2022 kab aayega updates: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP के छात्रों को बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार है. सोशल मीडिया के हर प्‍लैटफॉर्म पर छात्र यही पूछ रहे हैं कि यूपी बोर्ड का रिजल्‍ट कब आएगा ( UP Result 2022 kab aayega). तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड आज 30 मई को कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणाम (UP Board Result 2022) जारी करने की तारीख घोष‍ित कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो छात्र, रिजल्‍ट की तारीख (UP Board 10th 12th Result 2022 date) आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर पाएंगे. छात्रों को बता दें कि यूपी बोर्ड टॉपर्स को राज्‍य के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ सम्‍मान‍ित करेंगे.

इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्‍ट का लिंक (upresults.nic.in 2022 10th 12th result link) भी दे द‍िया जाएगा. हालांकि इसे लेकर आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है. लेकिन सूत्रों के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणाम की तिथ‍ि (UP 10th 12th Result 2022 date) आज जारी हो सकती है.

सूत्रों ने कहा कि यूपी बोर्ड के नतीजे (UP Board Result 2022) आज आएंगे या नहीं ये बात नहीं मालूम, लेकिन आज 30 मई को यूपी बोर्ड तारीख की घोषणा कर सकता है. यूपी बोर्ड के छात्रों को यह बता दें कि बोर्ड हर साल पर‍िणाम जारी करने से एक द‍िन पहले तारीख की घोषणा कर देता है. ल‍िहाजा अगर बोर्ड आज तारीख घोषित कर देता है तो पर‍िणाम कल जारी हो सकते हैं.

बता दें कि करीब 47 लाख छात्रों को अपने नतीजे (UP Board 10th 12th Results 2022) का इंतजार है. माध्‍यमिक और इंटर दोनों (UP Board Madhyamik and Inter exam result) के रिजल्‍ट हर साल एक साथ जारी किए जाते हैं. यूपी बोर्ड के पर‍िणाम की तारीख (UP Result 2022 Date) आज दोपहर तक जारी हो सकती है.