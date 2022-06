UP Board 2022 Results: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद , UPMSP आज कक्षा 10वीं का पर‍िणाम (UP board 10th result 2022) घोष‍ित कर देगा. इसके साथ ही कक्षा 12वीं के पर‍िणाम की घोषणा की जाएगी. हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणाम जारी करने का समय अलग-अलग है. यूपी बोर्ड हाई स्‍कूल के नतीजे (UPMSP result 2022) जहां दो बजे जारी किए जाएंगे, वहीं कक्षा 12वीं यानी इंटर के पर‍िणाम की घोषणा शाम 4 बजे की जाएगी. रिजल्‍ट (UP board 10th result 2022) की घोषणा होने के बाद छात्र upmsp.edu.in पर अपना स्‍कोर चेक कर सकेंगे. upmsp.edu.in के अलावा upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर भी पर‍िणाम (UP board result 2022 Class 10) उपलब्‍ध होंगे. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 27 लाख छात्र शामिल हुए. Also Read - UP Board Result 2022: थोड़ा इंतजार, कुछ ही घंटे में रिजल्ट होगा जारी, जानिए कहां और कब मिलेगी मार्कशीट

पिछले साल पर‍िणाम की घोषणा 31 जुलाई को हुई थी, जिसमें ओवरऑल पास प्रतिशत (UPMSP Matric Class 10 result) 99.53 फीसदी रहा था.

UP Board 10th Result 2022 ऑनलाइन ऐसे चेक करें 10वीं के पर‍िणाम

1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और जन्‍म तिथ‍ि दर्ज करें. सबमिट करें.

4. स्‍क्रीन पर आपका रिजल्‍ट (UP board result 2022 Class 10) आ जाएगा.

5. उसे डाउनलोड करें. प्रिंटआउट लें.