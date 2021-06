UP Board 12th Exam 2021 Cancelled: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने आज यानी गुरुवार को कहा है कि सरकार ने कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है. इससे पहले उन्होंने (Dinesh Sharma) एक वीडियो संदेश में कहा था, “यूपी के 66 जिलों में COVID ​​​​-19 की स्थिति कम हो गई है और कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है. केवल रात का कर्फ्यू है. हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति में और सुधार होगा. लेकिन अगर COVID​​​​-19 की स्थिति में और सुधार नहीं होता है, तो हम मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे और यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) पर फैसला करेंगे, जिसे जुलाई के मध्य तक के लिए टाल दिया गया है.” Also Read - UP Board 12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा पर इस महीने हो सकता है फैसला, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

उन्होंने आगे कहा था, "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शनिवार को राज्य में COVID-19 स्थिति के मद्देनजर बोर्ड की हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) की परीक्षाओं (UP Board 10th Exam 2021) को रद्द कर दिया गया था और जुलाई के दूसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं की परीक्षा (UP Board 12th Exam 2021) का प्रस्ताव रखा था, अगर तब तक महामारी की स्थिति कम हो जाती है, तो प्रत्येक पेपर के लिए सामान्य तीन घंटे के बजाय 90 मिनट की अवधि की परीक्षा होगी." CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा (CBSE Board 12th Exam 2021) रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हुए शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के हित में है.

शर्मा (Dinesh Sharma) ने आगे कहा था कि हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की तरह यूपी में विभिन्न बोर्डों (UP Board Exam 2021) से संबद्ध स्कूलों में नामांकित कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा (UP Board 12th Exam 2021) के कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा. शर्मा के कैबिनेट सहयोगी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ट्विटर पर कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जी द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करना शिक्षकों सहित हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है."