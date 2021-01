UP Board 12th Exam 2021 Date Sheet: उत्तर प्रदेश मध्यामिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट (UP Board 12th Exam 2021 Date Sheet) जारी कर दी है. इंटरमीडिएट की परीक्षा (UP Board Intermediate Exam 2021) दो चरणों में पहला चरण 3 फरवरी को और दूसरा 13 फरवरी को आयोजित की जाएगी. Also Read - UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड ने परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर उठाया ये कदम, शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर कही ये बात

पहले चरण की बोर्ड परीक्षा (UP Board 12th Exam 2021) 3 से 12 फरवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, मिर्जापुर, देवीपाटन और बस्ती क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा जबकि दूसरा चरण 13 से 22 फरवरी को अलीगढ़ मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर जिले के परीक्षा केंद्रों पर होगा. Also Read - UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट प्री-बोर्ड परीक्षा के बाद डेटशीट जारी होने की है संभावना, जानें इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी

पिछले साल इंटरमीडिएट परीक्षा (UP Board Intermediate Exam 2021) में कुल 24.96 लाख छात्र शामिल हुए थे. बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 201) पास करने के लिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से प्रत्येक विषय में कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाने होंगे. UPMSP के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि व्यावहारिक रूप से 50% अंक आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा और शेष 50% बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रदान किए जाएंगे. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: कल से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की शुरू हो रही है प्री-बोर्ड की परीक्षा, जानें इससे जुड़ी ये खास बातें

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं सख्ती से होंगी और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के प्राचार्यों की आवश्यकता होगी. हाई स्कूल के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा.