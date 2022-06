UP Board 10th Result/UP Board 12th Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड (UP Board 10th, 12th Result 2022) के रिजल्ट को कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट (UP Board Result 2022) देखने के लिए उन्हें स्कूल कोड और अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद ही रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित की जाएगी.Also Read - UP Board Result 2022: उत्‍तर प्रदेश 10वीं का र‍िजल्‍ट जारी, रोल नंबर की मदद से ऐसे चेक करें