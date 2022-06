UP Board 12th Toppers List 2022: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणाम जारी कर दिये हैं. कक्षा 12वीं के पर‍िणाम (UP Board 12th Result 2022) 18 जून को शाम 4 बजे जारी किए गए. पर‍िणाम के साथ यूपी बोर्ड ने टॉपर्स की सूची (UP Board 12th Class Toppers and Merit List) भी जारी की है. इसके अनुसार दिव्‍यांशी ने 12वीं में टॉप किया है.Also Read - UP Board 12th Result 2022 Declared: 12वीं कक्षा के रिजल्ट का लिंक हुआ एक्टिव, ऐसे देख सकते हैं अपना स्कोर

कक्षा 12वीं की टॉपर्स लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर संयुक्‍त रूप से दो छात्र और तीसरे स्‍थान पर संयुक्‍त रूप से पांच छात्र रहे. कक्षा 12वीं के करीब 24.1 लाख छात्रों के लिए पर‍िणाम की घोषणा की गई. परीक्षा (UP Board Inter Exams 2022) का आयोजन मार्च और अप्रैल में हुआ था. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर अपने रोल नंबर की मदद से पर‍िणाम चेक कर सकते हैं. Also Read - UP Board 12th Result 2022: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट हुआ घोषित, इन तरीकों से देख सकते हैं अपना स्कोर

टॉप-3 की लिस्‍ट यहां देखें :

1. फतेहपुर की दिव्‍यांशी : 95.4

2. बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह : 95

2. प्रयागराज की अंश‍िका यादव : 95

3. फतेहपुर के बाल कृष्‍ण : 94

3. कानपुर के प्रखर पाठक : 94

3. दीया मिश्रा, प्रयागराज : 94

3. अंचल यादव, प्रयाग राज : 94

3. बाराबंकी के अभ‍िमन्‍यु वर्मा : 94 Also Read - UP Board Result 2022 Live: 10वीं के बाद जारी हुआ 12वीं का र‍िजल्‍ट, जानें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का कैसा रहा र‍िजल्‍ट