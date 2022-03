UP Board Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 (UPMSP 10th 12th Board Exam 2022) या यूपी बोर्ड के एडमिट कार्ड (UP Board admit cards) जारी कर दिए गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन किया है, उन्हें परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड (admit card) ले जाना आवश्यक है. UPMSP 2022 रोल नंबर (UPMSP 2022 roll number) अब upmsp.edu.in पर उपलब्ध है.Also Read - UP Board Exam 2022 : उत्‍तर प्रदेश बोर्ड एग्‍जाम से पहले 10वीं और 12वीं के इन छात्रों को मिलेगा लेटर, जानें

बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2022 (UP Class 10, 12 Board Exams 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू होगी. बता दें कि इस बार 53 लाख उम्‍मीदवार यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP State board examination) में शामिल होने वाले हैं.

उम्‍मीदवार इस डायरेक्‍ट लिंक https://upmsp.edu.in/LoginSchool.aspx से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Board Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें UPMSP 2022 रोल नंबर

छात्र कृपया ध्यान दें कि रोल नंबर, संबंधित स्कूलों और इंटर कॉलेजों से प्राप्‍त किया जाना है. केवल स्कूल प्रमुख / प्राचार्य ही आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से यूपी के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.