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Up Board Class 10 12 Results Date 2026 Official Announcement Know Where To Check Up Board 10th 12th Result

UP Board 10th, 12th Results: खत्म हुआ इंतजार! जानिये कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे- हो गया आधिकारिक ऐलान

UP Board 10th, 12th Results: यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 10वीं ,12वीं परीक्षा के नतीजे 23 अप्रैल को शाम 4 बजे आएंगे.

UP Board 10th, 12th Results: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 10वीं ,12वीं परीक्षा के नतीजे 23 अप्रैल को शाम 4 बजे आएंगे. सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, साल 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा. इसके अलावा छात्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की (How to Check UP Board Results 2026) आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in और Digilocker की वेबसाइट https://results.digilocker.gov.in/ पर भी देख सकते हैं.