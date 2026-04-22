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UP Board 10th, 12th Results: खत्म हुआ इंतजार! जानिये कब आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे- हो गया आधिकारिक ऐलान

UP Board 10th, 12th Results:  यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 10वीं ,12वीं परीक्षा के नतीजे 23 अप्रैल को शाम 4 बजे आएंगे.

Published date india.com Published: April 22, 2026 3:00 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
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UP Board 10th, 12th Results: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 10वीं ,12वीं परीक्षा के नतीजे 23 अप्रैल को शाम 4 बजे आएंगे. सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, साल 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा. इसके अलावा छात्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की (How to Check UP Board Results 2026) आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in और Digilocker की वेबसाइट https://results.digilocker.gov.in/ पर भी देख सकते हैं.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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