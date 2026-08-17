UP Board Compartment Result: यूपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी- यहां है Direct Link

UP Board 10th, 12th Compartment Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं के इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकतें हैं.
यूपी बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 10वीं की इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा में 19 हजार 191 परीक्षार्थी पास हुए हैं. वहीं, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में 16 हजार 286 परीक्षार्थी पास हुए. 10वीं की इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 20 हजार 855 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. वहीं, 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कुल 21 हजार 227 परीक्षार्थी पंजीकृत थे.
Check Your 10th Result Here- Class 10th Compartment Result 2026
Check Your 12th Result Here- Class 12th Comaprtment Result 2026
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