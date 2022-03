UP Board Exam Date Sheet 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिखा परिषद (UPMSP) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए यूपी बोर्ड एग्‍जाम डेटशीट 2022 जारी कर दिया है. यूपी बोर्ड टाइम टेबल के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च, 2022 से शुरू होंगी और 20 अप्रैल, 2022 तक जारी रहेंगी. Also Read - Cancel Board Exams 2022: बोर्ड परीक्षा कैंसल करने को लेकर छात्रों ने मांगी शशि थरूर से मदद, मंत्री ने दिया ये जवाब

जिन छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं (UP Board Class 10th and 12 examination) के लिये रजिस्‍टर किया है, वह नीचे शेड्यूल चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने अपनी आधिकार‍िक वेबसाइट पर शेड्यूल जारी किया है. उम्‍मीदवार बिना लॉगइन के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

इस साल 51 लाख से ज्‍यादा छात्रों ने उत्‍तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा (UPMSP Class 10, 12 board exams 2022) के लिये रजिस्‍ट्रेशन किया है. करीब 27.83 लाख (27,83,742) छात्रों ने कक्षा 10वीं और 23.91 लाख (23,91,841) छात्रों ने 12वीं (UPMSP board examinations 2022) के लिये रजिस्‍ट्रेशन किया है.