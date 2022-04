उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP आज 13 अप्रैल को 24 जिलों के लिए रद्द 12वीं के अंग्रेजी पेपर (UP Board 12th English Exam) का आयोजन आज दोबारा कर रहा है. इससे पहले पेपर 30 मार्च 2022 को होना था, पेपर लीक के कारण 24 जिलों में कैंसल (UPMSP cancelled UP Board 12th English paper in 24 districts) कर दिया गया. Also Read - UP Board Paper Leak: यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्‍ल‍िश पेपर इन जिलों में कल दोबारा होगा आयोजित, ध्‍यान रखें ये बातें

यूपी बोर्ड (UP Board) ने सिर्फ उन्‍ही जिलों में अंग्रेजी का पेपर (UP Intermediate English Exam 2022) रद्द किया, जहां पेपर लीक का मामला पाया गया. 24 जिलों के अलावा सभी छात्रों ने शेड्यूल के अनुसार ही अंग्रेजी का पेपर (UP Board 12th English Paper) दिया.

पेपर लीक केस (UP Board Paper Leak case) में 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. इसमें बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक, डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्रा और कुल तीन पत्रकार शामिल हैं. मामले के संबंध में अब तक बलिया के विभिन्‍न पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

इन 24 जिलों में रद्द की गई परीक्षा (UP Board English cancelled paper):

आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली में अंग्रेजी का पेपर रद्द किया गया था.