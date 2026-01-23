  • Hindi
UP Board Exam 2026: बोर्ड ने फिर बदली परीक्षा की डेट, यहां देखें शेड्यूल में क्या क्या हुआ बदलाव?

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फिर से प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है. यहां चेक करें पूरी डिटेल

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने एक बार फिर प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है. UP TET के शेड्यूल में बदलाव के बाद बोर्ड ने क्लास 12 की 2026 प्रैक्टिकल परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया. अब प्रैक्टिकल परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी. पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक होगा और दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक. बोर्ड ने बताया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP TET) की तारीखों के कारण पहले कुछ तारीखें हटाई गई थीं, लेकिन अब उन्हें फिर से शामिल कर लिया गया है.

थ्योरी परीक्षा की तारीखें

UP बोर्ड की क्लास 10 और 12 की थ्योरी परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. इस साल करीब 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. बोर्ड ने साफ किया कि थ्योरी परीक्षा पूरे राज्य में समान रूप से आयोजित की जाएगी. ये परीक्षाएं साल 2026 के अकादमिक सत्र की मुख्य परीक्षा हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के अंकों के आधार पर उन्हें आगे की पढ़ाई या करियर के लिए मार्ग मिलेगा.

प्रैक्टिकल परीक्षा का टाइमटेबल

UP Board इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम का पहला फेज 24 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा. इसके बाद दूसरा फेज 2 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा. पहले 29 और 30 जनवरी की तारीखें हटाई गई थीं, ताकि UP TET की तारीखों से टकराव न हो. अब UP TET के नए शेड्यूल के बाद बोर्ड ने इन तारीखों को फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल कर लिया है. इससे स्टूडेंट्स को पर्याप्त तैयारी का समय मिलेगा और परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा.

UP TET

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इसी कारण पहले प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले फेज में ये तारीखें हटाई गई थीं. लेकिन अब UPMSP ने तारीखों की समीक्षा कर उन्हें फिर से लागू कर दिया है. इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि दोनों परीक्षाओं का समन्वय बना रहे और स्टूडेंट्स और शिक्षकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे नए टाइमटेबल के अनुसार तैयारी करें और परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे.

