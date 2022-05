UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 52 लाख छात्रों को अपने पर‍िणाम का इंतजार है. वहीं 1.5 लाख छात्र अब भी प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट फाइनल प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा (Intermediate final practical examination) उन छात्रों के लिए दोबारा आयोजित होने जा रही है, जो किसी वजह से एग्‍जाम नहीं दे पाए थे. इन दात्रों के लिए उत्‍तर प्रदेश बोर्ड 17 से 20 मई तक परीक्षा आयोजित करेगा. Also Read - UP Board Result 2022: कॉपी चेक करने का काम पूरा हुआ, जानिये कब जारी होगा रिजल्‍ट

यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने तारीखों की पुष्टि की करते हुए कहा था कि छात्र तुरंत अपने स्कूलों के प्राचार्यों से संपर्क करें और निर्दिष्ट तिथियों के बीच प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा में शामिल हों. उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा छूटने वाले छात्रों को व्यावहारिक परीक्षा में बैठने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा. Also Read - UP Board Result Kab Aayega: यूपी बोर्ड रिजल्ट पर आया लेटेस्‍ट अपडेट, जानें कब जारी हो सकता है परिणाम

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के उम्मीदवारों के लिए राज्य के विभिन्‍न जिलों में स्थित लगभग 7,200 केंद्रों पर रेगुलर प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षाएं राज्य भर में दो चरणों में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक और 28 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित की गईं. Also Read - UP Board exam 2022-23: यूपी बोर्ड ने 2022-23 के लिए नए एग्‍जाम कैलेंडर की घोषणा की, साल में इतनी बार होंगी परीक्षाएं

इन छात्रों के लिए थ्योरी परीक्षा समाप्त हो गई है. इस साल, उत्तर प्रदेश में लगभग 52 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराया है. इनमें कक्षा 10 के 27,81,654 और कक्षा 12 के 24,11,035 छात्र शामिल हैं.

<>कब जारी होगा पर‍िणाम:

हालांकि यूपी बोर्ड ने अब तक तारीख की घोषणा नहीं की है. लेकिन कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड ने लिखित परीक्षा का मूल्‍यांकन लगभग खत्‍म कर लिया है. प्रैक्‍ट‍िल परीक्षा होने के बाद इसके अंक भी जोड़े जाएंगे. ऐसे में यह उम्‍मीद की जा सकती है कि मई के आखिरी सप्‍ताह में पर‍िणाम की घोषणा हो सकीत है.