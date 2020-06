UP Board Class 12th Result 2020: यूपी बोर्ड इंटर रिजल्ट 2020 की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों का इंतजार की अंतिम घड़ी जल्द ही खत्म होने वाली है क्यों कल यानि 27 जून 2020 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)औपचारिक रूप से यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट ऑनलाइन घोषित करेगा. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. Also Read - UPMSP UP Board 10th Result 2020: यूपी बोर्ड कल इस समय जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

यूपी बोर्ड 12 वीं रिजल्ट 2020 को यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 को जारी करने की घोषणा समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के लोक भवन में आयोजित होने वाली है. यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा फरवरी के महीने में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले 26 लाख से अधिक छात्रों की चिंता को कम कर देगी. Also Read - CBSE 10th, 12th Result 2020: सीबीएसई 15 जुलाई तक जारी कर सकता है 10वीं,12वीं का रिजल्ट, जानिए किस आधार पर होगी मार्किंग

उम्मीदवारों का 4 महीने का लंबा इंतजार, जिसे COVID-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के कारण और आगे बढ़ा दिया गया था, कल 12 बजे समाप्त हो जाएगा, जब यूपी बोर्ड 12 वीं कक्षा रिजल्ट 2020 बोर्ड द्वारा घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट एक बार घोषणा होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. Also Read - UP Board Result 2020: कल दोपहर 12:30 बजे घोषित किए जाएंगे 10वीं, 12वीं के नतीजे, यहाँ देखें upmsp.edu.in रिजल्ट

ऐसे करें UP Board Class 12th Result 2020 चेक

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अपना एडमिट कार्ड विवरण और अन्य जानकारी दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

अपने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 को ध्यान से देखें.

प्रिंटआउट लें या यूपी बोर्ड 12 वीं रिजल्ट 2020 की कॉपी डाउनलोड करें.