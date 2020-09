UP Board Compartment Exam 2020: यूपी बोर्ड (UP Board) ने बहुप्रतीक्षित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट / कम्पार्टमेंट परीक्षाओं (UP Board Compartment Exam 2020) की तैयारी शुरू कर दी है. बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि परीक्षा की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड ने सभी जिलों से परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. बोर्ड ने 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए थे. कुल 33,344 छात्र जिनमें से हाई स्कूल की इंप्रूवमेंट/ कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 15,839 और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 17,505 छात्रों ने अप्लाई किए थे. Also Read - UP Board में पहली बार होगी प्री-बोर्ड एग्‍जाम, 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में बड़ी कटौती

खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड (UP Board) के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने स्कूलों के सभी जिला निरीक्षकों (DIOS) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करते समय राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 प्रकोप के कारण निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में कोई समस्या नहीं है. उनके द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है. इस संबंध में DIOS को 4 सितंबर को भेजे गए एक पत्र में शुक्ल ने DIOS को निर्देश दिया है कि यदि वे उनके द्वारा पहले से प्रस्तावित केंद्रों में किसी भी समस्या का पूर्वाभास करते हैं, तो वे 6 सितंबर को इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को भेज सकते हैं.

यूपी बोर्ड ने 27 जून को हाईस्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) परीक्षा 2020 का घोषित किया था. राज्य भर में लगभग 35,017 इंटरमीडिएट के छात्र एक विषय में फेल हो गए थे और बोर्ड की पहली कक्षा 12 कंपार्टमेंट की परीक्षा में बैठने के योग्य थे. हाईस्कूल में 3,27,663 छात्र एक विषय में फेल हो गए थे. लेकिन उन्हें मानदंडों के अनुसार पास प्रमाणपत्र जारी किए गए थे. हालांकि, वे एक पेपर में इंप्रूवमेंट परीक्षा में उपस्थित होने और उस विषय के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए योग्य है, जिसमें वे फेल कर गए थे. हाई स्कूल के लगभग 771 छात्र इस बार दो विषयों में फेल हो गए थे और दो में से किसी एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने के योग्य थे, जिसमें वे फेल कर गए थे.