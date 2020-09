UP Board Compartment Exam 2020: यूपी बोर्ड (UP Board) के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इंप्रूवमेंट/ कम्पार्टमेंट परीक्षाएं (UP Board Compartment Exam 2020) 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी बोर्ड (UP Board) के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि राज्य भर में 15,839 हाईस्कूल और 17,505 इंटरमीडिएट के छात्रों सहित 33,344 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड ने 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए थे. बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि परीक्षा राज्य भर में फैले लगभग 163 केंद्रों पर आयोजित की जाती है, जिसमें हाई स्कूल के छात्रों के लिए 82 केंद्र, इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए 81 केंद्र शामिल हैं. Also Read - UPMSP Compartment/Improvement Exams 2020: यूपी बोर्ड ने जारी किया कंपार्टमेंटल, इंप्रूवमेंट परीक्षा का डेटशीट, यहां देखें पूरी शेड्यूल

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी. दो परीक्षार्थियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होगी. बुखार, सूखी खांसी, आदि के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग कमरों में बैठने के लिए बनाया जाएगा. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को सभी केंद्रों पर स्कूलों के जिला निरीक्षकों (DIOS) द्वारा लागू किया जाएगा. परीक्षा से एक दिन पहले प्रत्येक केंद्र पर उचित स्वच्छताकरण किया जाएगा. हर परीक्षार्थी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. Also Read - UP Board Compartment Exam 2020: यूपी बोर्ड ने कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए तैयारी की शुरू, जानें यहां पूरी डिटेल

DIOS उन छात्रों के लिए फेसमास्क की व्यवस्था करेंगे जो फेसमास्क के बिना एक केंद्र पर आते हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और कर्मचारियों के थर्मल स्कैनिंग को भी अनिवार्य रूप से प्रवेश द्वार पर किया जाएगा. केंद्र प्रबंधकों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी परीक्षा के समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यह पहली बार है जब यूपी बोर्ड (UP Board) द्वारा इंटरमीडिएट (UP Board Intermediate) के छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा (UP Board Compartment Exam 2020) में बैठने का विकल्प प्रदान किया गया है. बोर्ड ने 27 जून को अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 (UP Board 10th 12th Exam) के नतीजों की घोषणा की थी. राज्य भर में लगभग 35,017 इंटरमीडिएट (UP Board Intermediate) के छात्रों ने एक विषय में खराब परफॉर्मेंस किया था और यह पहली बार है जब बोर्ड के 12वीं कक्षा कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लेंगे. Also Read - UP Board में पहली बार होगी प्री-बोर्ड एग्‍जाम, 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में बड़ी कटौती

हाई स्कूल में 3,27,663 छात्रों ने एक विषय में खराब परफॉर्मेंस किया था. लेकिन उन्हें पास सर्टिफिकेट जारी किए गए थे. हालांकि, वे एक इंप्रूवमेंट परीक्षा में उपस्थित होने और उस विषय के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए योग्य थे जिसमें वे असफल रहे थे. हाई स्कूल के लगभग 771 छात्र इस बार दो विषयों में फेल हो गए थे और दोनों में से किसी एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने के लिए योग्य थे, जिसमें वह फेल हो गए थे.