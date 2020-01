UP Board Exam 2020: UP Board हाई स्कूल (10 वीं) और इंटरमीडिएट (12 वीं) परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही उत्तर प्रदेश मध्यम शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) द्वारा जारी किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक यूपी बोर्ड के स्कूलों में उपलब्ध होंगे. UP Board टाइम टेबल 2020 के अनुसार कक्षा 10 वीं और कक्षा 12 वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी 2020 से शुरू होगी और 6 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी. अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 की घोषणा होने की उम्मीद है.

इस साल लगभग 30 लाख से अधिक छात्रों ने UP Board हाई स्कूल 2020 परीक्षाओं के लिए पंजीकरण किया है जबकि लगभग 25 लाख से अधिक छात्रों ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के लिए पंजीकृत किया है. UP Board स्कूल फरवरी 2020 के पहले सप्ताह में छात्रों के लिए एडमिट कार्ड वितरित करेंगे. UP Board की सचिव नीना श्रीवास्तव के अनुसार UP Board स्कूल को 31 जनवरी तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा और छात्रों को फरवरी 2020 के पहले सप्ताह में उनके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड ने राज्य में DIOS को निर्देश जारी कर दिए हैं.

नवीनतम अपडेट के अनुसार निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने राज्य के प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, राउटर, वॉइस रिकार्डर, और ब्रॉडबैंड सुविधाएं स्थापित की हैं. UP Board 2020 के लिए एग्जाम देने वाले छात्र इस लिंक पर क्लिक करके टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Board Exam 2020 टाइम टेबल