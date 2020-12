UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड (UP Board) जल्द ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए डेटशीट (UP Board Exam 2021 Time Table) जारी कर सकता है. संभावना जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड दिसंबर के महीने में UP Board Exam 2021 के लिए टाइम टेबल जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि UP Board Exam 2021 के लिए लागू यूपी बोर्ड सिलेबस 2020-21 (UP Board Syllabus 2020-21) में कमी के बारे में सरकारी स्तर पर चर्चा की जा रही है. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र को लेकर हो रहे हैं ये बदलाव, जानिए बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट्स

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने पहले ही जुलाई में UP Board Syllabus 2020-21 में 30% की कटौती कर दी है क्योंकि COVID-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र बाधित हुआ था. यूपी बोर्ड (UP Board) के अधिकांश स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं लेकिन कई स्कूल और छात्र अभी भी उच्च गति के इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण संघर्ष कर रहे हैं. इन कारणों की वजह से संभावना है कि कम हुए यूपी बोर्ड सिलेबस 2020-21 (UP Board Syllabus 2020-21) में और भी कमी आएगी.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सुझाव दिया कि UP Board Exam 2020-21 मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के बीच आयोजित की जाएगी और UP Board Exam 2020-21 के लिए एग्जाम डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) दिसंबर में ही जारी किया जा सकता है. CBSE और अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र महत्वपूर्ण संसाधनों की मदद ले सकते हैं. इसमें सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, अध्ययन नोट्स, पिछले वर्षों के पेपर, नवीनतम पाठ्यक्रम आदि शामिल हैं.

बता दें कि यूपी बोर्ड (UP Board) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट (UP Board 10th, 12th Exam 2021) की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. यूपी बोर्ड के 27,823 स्कूलों में से लगभग 22,172 स्कूल को बोर्ड परीक्षा 2021 (UP Board Exam 2021) के लिए चयनित किए गए हैं. बोर्ड परीक्षा में जिस स्कूलों को शामिल किया गया है, उनके बारे में आधारभूत संरचना और संसाधनों के साथ सभी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा.