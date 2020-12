UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीखों (UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date Sheet) की घोषणा करने की संभावना है. उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड (UP Board) दिसंबर में ही UP Board Exam 2021 के लिए समय सारणी जारी करेगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम 2020-21 (UP Board Exam 2021 Syllabus) में कमी को लेकर सरकारी स्तर पर चर्चा की गई थी. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं,12वीं परीक्षा के लिए आवेदन करने की बढ़ाई डेट, अब इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई

उत्तर प्रदेश मध्यम शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी-बोर्ड सिलेबस 2020-21 (UP Board Exam 2021 Syllabus) को 30 प्रतिशत तक घटा दिया है. यह निर्णय शैक्षणिक सत्र को प्रभावित करने वाले छात्रों और नियमित फिजिकली कक्षाओं में शामिल नहीं होने के कारण कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लिया गया था. ज्यादातर स्कूल UP Board Exam 2021 के लिए ऑनलाइन कक्षाएं (Online Class) आयोजित कर रहे हैं, हालांकि, बहुत सारे छात्र स्मार्टफोन की कमी और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड (UP Board) UP Board 2021 परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में और कटौती करने की घोषणा कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने अगले वर्ष मार्च और अप्रैल के बीच UP Board 2021 परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है. और यह अनुमान है कि UP Board Exam 2021 की डेटशीट दिसंबर में घोषित की जाएगी. CBSE और अन्य राज्य बोर्ड (Board Exam 2021) के छात्र सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, स्टडी नोट्स, पिछले साल के प्रश्न पत्र और नए सिलेबस का लाभ उठा सकते हैं.

मालूम हो कि यूपी बोर्ड (UP Board) ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है. UP Board Exam 2021 की परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य के कुल 27,832 स्कूलों में से 22,172 स्कूलों का चयन किया गया है. बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) आयोजित करने के लिए चुने गए स्कूलों की जानकारी जल्द ही ऑनलाइन अपडेट की जाएगी.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 जनवरी, 2021 कर दी है. डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने बुधवार को सूचित किया कि लेट फीस के साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है. साथ ही आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के साथ-साथ परीक्षा शुल्क की जानकारी परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है.