UP Board Exam 2021 Date: केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal) ने गुरुवार को घोषणा की थी कि सीबीएसई कक्षा 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) 4 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएगी. लोग अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की तारीखों की घोषणा करने का इंतजार कर रहे हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षा (UP Board 10th,12th Exam 2021) को राज्य भर के 50 लाख से अधिक छात्र लिखेंगे. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड ने एग्जाम से संबंधित किया ये बदलाव, जानिए परीक्षा को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट

उपमुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा, “राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तारीखों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. परीक्षा अप्रैल-मई में आयोजित होने की संभावना है. अगले पखवाड़े में सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक निर्धारित है जहाँ हम बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) की तारीखों के बारे में कुछ निर्णय लेंगे.” मुकेश कुमार सिंह, जिला स्कूलों निरीक्षक स्कूलों (DIoS) लखनऊ द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जिले के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए पहली प्री-बोर्ड परीक्षा (UP Board) 15 से 25 जनवरी के बीच निर्धारित की गई है और दूसरा प्री-बोर्ड 1 से 10 मार्च तक शुरू होना है. Also Read - UP Board 10th,12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा की डेटशीट जल्द होगी जारी, जानें इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी

CBSE और ICSE के रिजल्ट से पहले 27 जून को यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) का रिजल्ट घोषित किया गया था. इस साल हाईस्कूल में कुल 30,24,480 छात्र पंजीकृत थे, इनमें से 27,72,656 उपस्थित हुए, जिनमें 23,09,802 उत्तीर्ण हुए थे. इंटरमीडिएट परीक्षाओं में, कुल 25, 86,339 पंजीकृत हुए जिनमें 24,84,479 उपस्थित हुए और 18,54,099 उत्तीर्ण हुए थे. उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि यूपी बोर्ड के सिलेबस (UP Board Syllabus) कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए कोविड -19 के कारण नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में 30% तक कम हो गया है क्योंकि केवल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं. Also Read - UP Board pre board examination: 15-25 जनवरी के बीच होगी प्री बोर्ड परीक्षा, जानें दूसरी कब होगी