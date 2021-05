UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यूपी बोर्ड 2021 कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) की डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date) को लेकर फाइनल निर्णय लेने की संभावना है. COVID-19 महामारी के बीच देश भर में अधिकांश बोर्ड परीक्षाएं (Board Exam 2021) रद्द और स्थगित कर दी गई हैं. इसी तरह UPMSP ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) स्थगित कर दी थीं. लेकिन अब छात्र यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) रद्द करने की मांग कर रहे हैं. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा को लेकर आज हो सकता है फैसला, जानें ये लेटेस्ट जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPMSP आज एक बैठक करने जा रहा है और आगामी यूपी बोर्ड 2021 परीक्षा (UP Board Exam 2021) पर अंतिम निर्णय ले सकता है. इससे पहले UPMSP सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रदेश के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को उच्च स्तरीय बैठक के बाद नोटिस जारी कर यूपी बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं के सभी छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 18 मई तक कराने का निर्देश दिया था जिसे बाद में 24 मई तक बढ़ा दिया गया था.

UPMSP ने सोमवार (18 मई) को यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के फर्जी शेड्यूल का सोशल मीडिया पर जवाब दिया और एक स्पष्टीकरण जारी किया कि उसने अभी तक किसी भी परीक्षा शेड्यूल की घोषणा नहीं की है और छात्रों से वायरल संदेश को अनदेखा करने का अनुरोध किया है. मैसेज के मुताबिक यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) 5 से 25 जून के बीच होनी थीं.

UPMSP सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि “यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021 की हाई स्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा तिथि (UP Board Exam 2021) पत्र 17-5-2021 के व्हाट्सएप पर प्रसारित किया जा रहा था जिसमें कहा गया है कि परीक्षा 05 जून 2021 से 25 जून 2021 तक आयोजित किया जाएगा. यह समय सारिणी बिल्कुल फर्जी है. इस फर्जी खबर को प्रसारित करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.”