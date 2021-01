UP Board Exam 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इस साल UP Board Exam 2021 के लिए मूल्यांकन केंद्रों को बढ़ाने का फैसला किया है. इस निर्णय के साथ बोर्ड (UP Board) अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट (UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date Sheet) जारी करने की भी उम्मीद है. इस साल उत्तर पुस्तिकाओं को 10 संवेदनशील जिलों में भेजा जाएगा, जो पहले केवल 4 जिलों को भेजा गया था. साथ ही चार रंगीन नंबरों की उत्तर पुस्तिकाएं भी सभी जिलों को भेजी जाएंगी. Also Read - UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट प्री-बोर्ड परीक्षा के बाद डेटशीट जारी होने की है संभावना, जानें इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी

यूपी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी और बकाया के त्वरित निपटान के लिए ऐप मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है. इसके अलावा NCERT के नए सिलेबस को समझने के लिए विशेषज्ञ छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे और इसके लिए एक हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है. इस साल बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) के लिए राज्य सरकार (UP Government) ने परीक्षा हॉल में कैमरे लगाने की योजना बनाई है. परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग के लिए 1.91 लाख कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) की निगरानी की जाएगी.

इस बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board Exam 2021) ने 15 जनवरी से प्री-बोर्ड परीक्षाएं (UP Pre Board Exam 2021) आयोजित करना शुरू कर दिया है. प्री-बोर्ड परीक्षा राज्य भर में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए 25 जनवरी, 2021 तक आयोजित की जाएगी. लगभग 56 लाख छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam) के लिए और फिर बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है. डिप्टी सीएम ने कहा कि UP Board Exam 2021 अप्रैल-मई 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है. दोनों कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा की तारीखें राज्य के आगामी पंचायत चुनावों की तारीखों पर निर्भर करेंगी.