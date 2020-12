UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने UP Board Exam 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी है. छात्र जो यूपी बोर्ड (UP Board) के कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए उपस्थित होंगे, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के माध्यम से बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. पंजीकरण प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुई थी. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा डेट इस महीने जारी होने की है संभावना, जानें इसको लेकर लेटेस्ट जानकारी

आधिकारिक नोटिस के अनुसार राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने बुधवार को सूचित किया था कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के साथ-साथ विलंब शुल्क 5 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है. उपमुख्यमंत्री (UP Deputy Chief Minister) ने यह भी बताया कि शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी है. आधिकारिक सूचना के अनुसार दोनों वर्गों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2020 से शुरू हुई थी. Also Read - UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्र को लेकर हो रहे हैं ये बदलाव, जानिए बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट्स

इस बीच, राज्य सरकार यूपी 10 वीं 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 (UP Board Class 10th,12th Board Exam 2021) के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार द्वारा संचालित सरकारी सहायता प्राप्त और बिना मान्यता प्राप्त लड़कियों के स्कूलों को परीक्षा केंद्रों में बदलने की योजना बना रही है. इसके साथ ही स्व-केंद्र नीति के तहत UPMSP ज्यादतर लड़कियों को अपने स्वयं के स्कूलों में परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति देगा. Also Read - UP Board 10th,12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर को लेकर कर रही है ये तैयारियां, जानें परीक्षा से संबंधित पूरी डिटेल

अभी तक यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं, 12वीं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए परीक्षा शेड्यूल (UP Board Exam 2021 Date Sheet) जारी नहीं किया है. ZEE बिज़नेट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री (UP Deputy Chief Minister) अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच UP Board Exam 2021 आयोजित करने का सुझाव दिया था. साथ ही संभावना जताई जा रही है कि UP Board Exam 2021 Date Sheet दिसंबर में घोषित की जा सकती है.