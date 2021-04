UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) की वजह से UP Board Exam 2021 को स्थगित कर दिया है. यूपी बोर्ड (UP Board) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा 2021 (UP Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए रिवाइज्ड डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) भी जारी किया है. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब 8 मई, 2021 से शुरू होंगी. Also Read - UP 10th 12th Board Exam 2021 New Date Sheet: पंचायत चुनाव की वजह से बदल गई परीक्षा तारीख, यहां देखिए पूरी Date Sheet

इसके लिए बोर्ड (UP Board) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए नई रिवाइज्ड डेटशीट (UP Board Exam 2021 New Date Sheet) UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिया है. छात्र जो बोर्ड परीक्षा 2021 (UP Board Exam 2021) में शामिल हो रहे हैं, वे सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/Downloads/time_table पर क्लिक करके नई डेटशीट (UP Board Exam 2021 New Date Sheet) चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 8 मई, 2021 से शुरू होगी और 25 मई 2021 को समाप्त होगी.

UP Board 10th Exam 2021 Date Sheet

8 मई 2021- हिंदी

12 मई 2021- कंप्यूटर

17 मई 2021- अंग्रेजी

19 मई 2021- सामाजिक विज्ञान

22 मई 2021- विज्ञान

25 मई 2021- मैथ्स

8 मई 2021- हिंदी

11 मई 2021- अर्थशास्त्र, वाणिज्य

17 मई 2021- कंप्यूटर

18 मई 2021- अंग्रेजी

20 मई 2021- मैथ्स

25 मई 2021- भौतिकी

यूपी बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) 2 पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से 11.15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5.15 बजे तक होगी. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) में कुल 2994312 परीक्षार्थी शामिल होंगे और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 12th Exam 2021) के लिए लगभग 2609501 छात्र परीक्षा देंगे.

परीक्षा (UP Board Exam 2021) के लिए जिम्मेदार सभी शिक्षकों और प्रबंधन को जारी किए गए यूपी बोर्ड (UP Board) के नोटिस के अनुसार, केंद्रों पर बिना किसी नकल की परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. बोर्ड (UP Board) ने राज्य भर में 7505 परीक्षकों की नियुक्ति की है. परीक्षा (UP Board Exam 2021) के दोनों चरणों के लिए कुल 18 जोन बनाए गए हैं.