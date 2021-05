UP Board Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) को लेकर आज सरकार फैसला ले सकती है. परीक्षा (UP Board Exam 2021) को लेकर छात्रों के बीच काफी चिंता बनी हुई है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (UP Deputy CM Dinesh Sharma) ने कहा था कि राज्य सरकार (UP Government) 20 मई के बाद यूपी बोर्ड (UP Board) और विश्वविद्यालय / डिग्री कॉलेज परीक्षाओं (University/Degree College) पर निर्णय लेगी. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) के साथ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा.” यूपी बोर्ड (UP Board Exam 2021) की परीक्षा (UP Board Exam 2021 ) में बैठने के लिए लगभग 56 लाख छात्र पंजीकृत हैं, जिन्हें 15 अप्रैल को राज्य भर के कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद स्थगित कर दिया गया था. Also Read - UP Board 10th, 12th Exam 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी या नहीं! कल हो सकता है फैसला, जानें पूरी डिटेल

छात्रों के सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं (CBSE Board 10th Exam 2021) की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और कक्षा 12वीं (CBSE Board 12th Exam 2021) की परीक्षा को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था. काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने भी कक्षा 10वीं (CISCE 10th Exam 2021) की परीक्षाओं को स्थगित करने के अपने पिछले फैसले को वापस ले लिया और घोषणा की है कि वह छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और कक्षा 12वीं या ISC (CISCE 12th Exam 2021) की परीक्षा बाद की तारीख में आयोजित की जाएगी.

यूपी सरकार (UP Government) ने 15 अप्रैल को यूपी बोर्ड (UP Board) की हाई स्कूल या कक्षा 10वीं (UP Board 10th Exam 2021) और इंटरमीडिएट या कक्षा 12वीं (UP Board 12th Exam 2021) की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया था. परीक्षा (UP Board Exam 2021) फिर से कराने का निर्णय राज्य में पंचायत चुनाव और कोविड -19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए लिया गया था. इस साल हाईस्कूल की परीक्षा (UP Board High School Exam 2021) के लिए 16,74,022 लड़के और 13,20,290 लड़कियों सहित 29,94,312 छात्र पंजीकृत हैं. इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा (UP Board Intermediate Exam 2021) के लिए 14,73,771 लड़के और 11,35,730 लड़कियों सहित 26,09,501 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं.

पिछले साल यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) 18 फरवरी से शुरू होने वाली थी और लॉकडाउन से पहले मार्च के पहले सप्ताह में संपन्न होने वाली थी.