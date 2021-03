UP Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आगामी UP Board 10th,12th Exam 2021 की परीक्षा (UP Board Exam 2021) उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) की वजह से अप्रैल में स्थगित होने की संभावना है. इस संबंध में फाइनल निर्णय और आधिकारिक आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 मार्च 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए जाने की संभावना है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य चुनाव आयोग अप्रैल में तीन चरणों में UP Gram Panchayat Chunav 2021 आयोजित करने की योजना बना रहा है. Also Read - UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा हो सकती है पोस्टपोन! जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

यूपी पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) के लिए मतदान प्रक्रिया 30 अप्रैल तक समाप्त होने की उम्मीद है और रिजल्ट 3 या 4 मई 2021 तक आने की उम्मीद है. इस बीच संभावना जताई जा रही है कि राज्य बोर्ड (UP Board) परीक्षाओं (UP Board Exam 2021) को आगे स्थगित किए जाने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा था कि यूपी बोर्ड 10 वीं और 12 वीं परीक्षा 2021 (UP Board 10th, 12th Exam 2021) पंचायत चुनावों के समापन के बाद ही आयोजित की जाएगी. उन्होंने कोई विशेष तारीख दिए बिना आगे कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 (UP Board Exam 2021) के लिए रिवाइज्ड टाइम-टेबल (UP Board Exam 2021 Time Table) आवश्यक हितधारकों के साथ परामर्श के बाद जल्द ही जारी की जाएगी.

यूपी बोर्ड (UP Board) द्वारा जारी आधिकारिक डेटशीट के अनुसार UPMSP हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) आयोजित करने की योजना 24 अप्रैल 2021 से शुरू कर रहा है. हालांकि, पंचायत चुनावों (UP Gram Panchayat Chunav 2021) में देरी के कारण परीक्षाओं को लगभग दो हफ़्ते आगे बढ़ाई जा सकती है और मई 2021 के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है. चुनाव आयोग आदेश जारी होने के 42 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों के तय समय में समापन करने की संभावना है. परीक्षा (UP Board Exam 2021) के लगभग एक सप्ताह तक स्थगित होने की संभावना है और रिजल्ट (UP Board Exam 2021) घोषणा की डेट भी आगे बढ़ाया जा सकता है. जारी हुई डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 ((UP Board High School Intermediate Exam 2021)) का रिजल्ट ((UP Board Result 2021)) 10 जून 2021 के आसपास अपेक्षित था. हालांकि देरी के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया की गति के आधार पर यह 15 या 17 जून 2021 तक जारी किया जा सकता है.