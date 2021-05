UP Board Exam 2021 New Date Sheet: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने एएनआई को बताया कि UP Board Exam 2021 पर इस महीने के अंत तक मुख्यमंत्री (Yogi Adityanath) के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा. बोर्ड (UPMSP) द्वारा 31 मई तक UP Board Exam 2021 New Date Sheet जारी होने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड कक्षा 10वीं की UP Board Exam 2021 को रद्द करने की घोषणा कर सकता है और छात्रों को कक्षा 9वीं में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जा सकता है. Also Read - UP में योगी सरकार ने लागू किया ESMA कानून, अब सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

इससे पहले उपमुख्यमंत्री (Dinesh Sharma) ने कहा कि प्रश्नपत्र की छपाई का काम पूरा कर लिया गया है और उत्तर पुस्तिकाएं (UP Board Exam 2021) भी तैयार कर ली गई हैं. वर्तमान स्थिति पर चर्चा और विश्लेषण करने के बाद जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा. डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा था, "हम पहले ही पेपर प्रिंट कर चुके हैं, डिकोडेड कॉपियों के सेट बना चुके हैं और परीक्षाओं (UP Board Exam 2021) के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 8,513 केंद्र आवंटित कर चुके हैं. हम COVID-19 स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं. हम सीएम के साथ चर्चा करेंगे और इस महीने के अंत तक अंतिम निर्णय (UP Board Exam 2021 New) लेने की संभावना है."

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री (Jai Pratap Singh) ने यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) को भी हरी झंडी दे दी है. इसलिए उम्मीद है कि यूपी बोर्ड (UP Board) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट – upmsp.edu.in पर एक नई डेट शीट (UP Board Exam 2021 New Date Sheet) जारी कर सकता है. यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह (Jai Pratap Singh) ने एएनआई को बताया, "जब शिक्षा विभाग (12 वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें) को अंतिम रूप देगा, तब स्वास्थ्य विभाग यह देखेगा कि केंद्रों में COVID-19 प्रोटोकॉल कैसे बनाए रखा जाए. हमने COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंचायत चुनाव और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं. इसलिए हमारे लिए यह मुश्किल नहीं होगा."