UP Board Exam 2021: उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड परीक्षा (UPMSP) पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) की तारीखों के कारण स्थगित हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह इस बारे में घोषित होने की संभावना है. प्रारंभ में यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12 के लिए परीक्षाएं (UP Board Class 10th, 12th Exam 2021) 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थीं. हालांकि, पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) की तारीखों के आधार पर परीक्षा (UP Board Exam 2021) अब मई के महीने में होने की संभावना है और CBSE और ICSE बोर्ड के साथ शुरू हो सकती हैं.

चुनाव आयोग (Election Commission) 27 और 28 मार्च के बीच पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड (UP Board) द्वारा जारी पिछले साल के शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 24 अप्रैल से दो पालियों में हुई थी. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं (UP Board 10th Exam) 10 मई तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा (UP Board 12th Exam) 12 मई तक संपन्न होने वाली थीं. लगभग 56 लाख छात्रों के इस साल यूपी बोर्ड (UP Board) परीक्षाओं (UP Board Exam 2021) में शामिल होने की उम्मीद है.

UPMSP के सचिव दिव्यकांत शुक्ला के अनुसार अन्य वर्षों की तरह परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) में कड़ी चौकसी रहेगी. CCTV के अलावा सभी केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग शुरू की जाएगी. परीक्षा केंद्रों में COVID-19 दिशानिर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा. केंद्रों में बिना फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर के उम्मीदवारों को अनुमति नहीं दी जाएगी.