UP Board Exam 2021: कोरोना के बढ़ते मामलोंं की वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) में शामिल हो रहे छात्रों की चिंता बढ़ गई है. अब यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षा (UP Board Exam 2021) आयोजित की जाएगी या नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यूपी बोर्ड (UP Board) 19 अधिकारी में से 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) 8 मई से शुरू होने वाली है और इसमें 56 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने पीटीआई को बताया, "हर साल लगभग 56 से 57 लाख छात्र यूपी बोर्ड (UP Board) की कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं (UP Board 10th, 12th Exam 2021) में उपस्थित होते हैं. इससे पहले बोर्ड (UP Board) की परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थी. लेकिन कोविड-19 के संक्रमण में तेजी के कारण उन्हें मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था." उन्होंने आगे कहा कि यूपी बोर्ड (UP Board) के दोनों कक्षाएं 10वी, 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2021) शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएगी.

शिक्षा मंत्री (Education Minister Dinesh Sharma) ने कहा, "बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) आयोजित करने पर निर्णय लेने वाले कुल 19 अधिकारियों में से 17 कोविड -19 पॉजिटिव पाए गए हैं. इनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है. स्थिति पर हर दिन नजर रखी जा रही है और जैसे ही वे बीमारी से उबरेंगे, हम परामर्श लेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से भी बात करेंगे. शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा, " तभी हम 8 मई से शुरू होने वाली परीक्षा के संदर्भ में कुछ कह पाएंगे."