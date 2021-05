UP Board Exam 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) या यूपी बोर्ड (UP Board Exam 2021) जल्द ही UP Board 10th, 12th Exam 2021 को लेकर एक घोषणा करने की उम्मीद की जा रही है. राज्य के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अधिकारियों ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2021) को लेकर चर्चा करेंगे. Also Read - यूपी सरकार को SC का आदेश, पत्रकार सिद्दिक कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करें

इससे पहले 8 मई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) 20 मई तक के लिए टाल दी गई थीं. हालांकि अभी तक रिवाइज्ड शेड्यूल (UP Board Exam 2021 Date Sheet) या परीक्षा की तारीखें जारी नहीं की गई हैं. छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि CBSE और ICSE बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) को भी रद्द की जा सकती है. अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि मैट्रिक (UP Board Matric Exam 2021) और इंटरमीडिएट (UP Board Intermediate Exam 2021) की परीक्षा के लिए पंजीकृत लगभग 56 लाख छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की चिंता सर्वोपरि है.

अभी तक कक्षा 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) स्थगित करने को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) रद्द होने की संभावना है. TOI से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने कहा, "संक्रमित मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करना जोखिम भरा होगा. इसके लिए एक योजना पर काम किया जा रहा है." हालांकि, अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि क्या कक्षा 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th Exam 2021) या दोनों परीक्षा रद्द हो सकती है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना के लगातार मामलों की संख्या बढ़ रही है. कथित तौर पर शिक्षा विभाग (Education Department) भी इस बीमारी से पीड़ित हैं. माध्यमिक शिक्षा विभाग (UPMSP) के कई अधिकारी COVID-19 की चपेट में आने के बाद ड्यूटी फिर से शुरू नहीं कर पाए हैं.