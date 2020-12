UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड (UP Board) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट (UP Board 10th, 12th Exam 2021) की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. यूपी बोर्ड के 27,823 स्कूलों में से लगभग 22,172 स्कूल को बोर्ड परीक्षा 2021 (UP Board Exam 2021) के लिए चयनित किए गए हैं. बोर्ड परीक्षा में जिस स्कूलों को शामिल किया गया है, उनके बारे में आधारभूत संरचना और संसाधनों के साथ सभी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा. बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि विवरण 5 दिसंबर को यूपी बोर्ड (UP Board) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया गया था. Also Read - UP Board 10th,12th Compartmental Result 2020 Declared: यूपी बोर्ड ने जारी किया कंपार्टमेंटल रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यूपी बोर्ड के सचिव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि शेष 5,651 स्कूलों ने पिछले साल उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए किसी भी तरह की कोई अपडेट की आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया है. उन्होंने आगे कहा, “विशेष रूप से गठित टीमें अब 20 दिसंबर तक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की ओर से स्कूलों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगी. सत्यापन रिपोर्ट 26 दिसंबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी.” Also Read - School Reopening Latest News: यूपी में 80% पैरेंट्स बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, पढ़ें पूरा सर्वे

बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट प्रोसेस किया जाता है. इसके तहत संबद्ध स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है. बोर्ड स्कूलों के जिला निरीक्षक (DIOS) और जिला प्रशासन की मदद से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है. प्रयागराज में स्कूलों में मौजूद सुविधाओं के सत्यापन के लिए जिले के सभी आठ तहसीलों में एसडीएम के तहत एक समिति का गठन किया गया है. Also Read - UP Board Compartment Exam Admit Card 2020 Released: UPMSP ने जारी किया यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

यूपी बोर्ड (UP Board) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “निरीक्षण के बाद ये समितियाँ अपनी रिपोर्ट जिला समिति को प्रस्तुत करेंगी. तहसीलदार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सदस्य के अलावा स्कूलों के सहायक जिला निरीक्षक या सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज (जीआईसी) के प्रिंसिपल को टीम के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. यूपी के सभी 75 जिलों में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाता है.”

यूपी बोर्ड (UP Board) ने 1923 में अपनी पहली परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें केवल हाईस्कूल की परीक्षा में 5,655 छात्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा में केवल 89 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. वर्ष 2020 में बोर्ड की परीक्षा में 54.3 लाख छात्र उपस्थित हुए थे, जिसमें से हाई स्कूल के 29.5 लाख और इंटरमीडिएट 24.8 लाख छात्र शामिल थे. परीक्षा यूपी के 75 जिलों के 7783 केंद्रों पर आयोजित की गई थी.