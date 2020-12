UP Board Exam 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) या यूपी बोर्ड (UP Board) ने हाई स्कूल (High School) और इंटरमीडिएट (Intermediate) की परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर बनाने के अपने मानदंडों को कड़ा कर दिया है. एचटी के रिपोर्ट के अनुसार अब जिन स्कूलों में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं और सड़कें जो कम से कम 10 फीट चौड़ी हैं, उन्हें यूपी बोर्ड (UP Board 10th & 12th Exam 2021) परीक्षा केंद्र नहीं बनाएगा. बोर्ड के अधिकारियों ने इस संबंध में नीति का हवाला देते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित किया गया है. Also Read - UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए शुरू की तैयारियां, जानें एग्जाम कराने को लेकर क्या है प्लान

इससे पहले की नीति में केवल यह उल्लेख किया गया था कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) के रूप में नामित किए जाने वाले विद्यालयों में उचित पहुंच मार्ग होना चाहिए. बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 10 फीट की सड़क की चौड़ाई एक निष्पक्ष परीक्षा (UP Board 10th & 12th Exam 2021) के लिए सभी केंद्रों के प्रभावी निरीक्षण के लिए निर्दिष्ट की गई है और सभी केंद्रों द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जांच की सुविधा है. वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षा केंद्रों की संख्या में डेढ़ गुना वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए और प्रति स्थान अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ेगी. Also Read - UP Board 10th,12th Compartmental Result 2020 Declared: यूपी बोर्ड ने जारी किया कंपार्टमेंटल रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

अधिकारियों ने कहा कि उड़न दस्ते के सदस्य आमतौर पर निरीक्षण के लिए कारों से जाएंगे. सड़कों पर यह नियम पहली बार लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार द्वारा नकल मुक्त परीक्षा के निर्देशों के अनुरूप परीक्षा केंद्र में कोई रुकावट न हो. उन्होंने कहा कि इस संबंध में समस्या का सामना मुख्य रूप से निजी संस्थानों, सरकारी-संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को करना पड़ता है, जिन्हें इस शर्त से छूट रहेगी. UP Board 2021 परीक्षा केंद्र आवंटन नीति 25 नवंबर को यूपी सरकार द्वारा जारी की गई थी. बोर्ड परीक्षा केंद्रों के रूप में नामित होने के लिए स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों का सत्यापन जिलों में शुरू हो चुका है. Also Read - UP Board Compartment Exam Admit Card 2020 Released: UPMSP ने जारी किया यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड