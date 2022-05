UP Board exam 2022-23 : उत्‍तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने साल 2023 के लिए यूपी बोर्ड एकेडमिक कैलेंडर (UP Board academic calendar 2022-23) जारी कर दिया है. कैलेंडर के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board exams) मार्च में आयोजित होगी और इस वर्ष से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए कुल 5 मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. Also Read - UP Board Paper Leak: माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक विनय पांडेय निलंबित, पढ़ें

यूपी बोर्ड एकेडमिक कैलेंडर 2022-23 (UP Board academic calendar 2022-23) की घोषणा करते हुए, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को इस वर्ष से लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और प्रश्‍न पत्र को दो भागों में विभाजित किया जाएगा.

निरंतर मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं को तीन बहुविकल्पीय प्रश्‍नों (एमसीक्यू) आधारित परीक्षाओं और दो डिस्‍क्रिप्‍ट‍िव परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा.

प्रश्‍न पत्र के पहले भाग में कुल 30% अंकों के साथ बहुविकल्पीय प्रश्‍न होंगे और दूसरे हिस्‍से में कुल 70% अंकों के साथ वर्णनात्मक प्रश्‍न होंगे.

UP Board Class 9 to 12 academic calendar 2022-23 : यहां देखें विवरण

नया एग्‍जाम फॉर्मेट दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के तहत तैयार किया गया है. राज्‍य सरकार ने तीन महीने पर आधारित MCQ परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है, जो जुलाई 2022 और नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में आयोजित होगी. वहीं डिस्‍क्र‍िप्‍ट‍िव एग्‍जाम अगस्‍त के आखिरी सप्‍ताह और नवंबर में होगा.

यूपी बोर्ड के नए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, हाफ ईयरली प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में और हाफ ईयरली लिखित परीक्षा अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी.

यूपी सरकार ने आगे कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र का सिलेबस सभी कक्षाओं के लिए 20 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की प्री-बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में होने वाली हैं. जबकि, कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड थ्योरी परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएंगी.

सरकार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, प्रैक्टिकल परीक्षा 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी और यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की फाइनल परीक्षाएं, मार्च 2023 में आयोजित की जाएंगी.