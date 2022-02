UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के तारीखों का लंबे समय से छात्रों को इंतजार है. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रीबोर्ड परीक्षा को अनिवार्य रूप से आयोजित करने को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है. राज्य में 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं को खोला जा रहा है. ऐसे में यूपी बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) का आयोजन कराया जाएगा. माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान 10 मार्च (UP Board Exam Date Sheet) के बाद ही किया जाएगा. क्योंकि इस समय तक राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुताबिक प्री-बोर्ड परीक्षा के माध्यम से छात्रों को बोर्ड परीक्षा के पैटर्न से अवगत कराया जाएगा. हालांकि अबतक अधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है. मगर इस बाबत जल्द ही घोषणा की जाएगी.Also Read - UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं 20 मार्च से, जल्‍द जारी होगी डेटशीट

UP Board Exam Date Sheet: जल्द होगी तारीख की घोषणा

यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. बता दें कि इस परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के कुल 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 28 लाख और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. यूपी बोर्ड का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा. अधिकारिक यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख या डेटशीट की जानकारी अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर साझा की जाएगी.