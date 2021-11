UP Board Exam 2022 Date: उत्तर प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Pariksha 2022) को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा सकता है. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP Board Class 10th Exam 2022/UP Board Class 12th Exam 2022) का आयोजन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022) के बाद आयोजित किया जा सकता है. हालांकि यूपी बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन विधानसभा चुनाव से पहले ही किया जा सकता है.Also Read - UGC NET Exam 2021: 24-26 नवंबर के बीच होने वाली नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड

क्यों टलेगी परीक्षा

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का गठन साल 2017 मार्च महीने में हुआ था. मार्च 2022 में राज्य सरकार के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो रहा है. संविधान के मुाबिक सरकार के गठन के बाद कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा वक्त तक शासन नहीं कर सकती है. ऐसे में अगर चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो राज्य में राष्ट्रपि शासन लागू कर दिया जाएगा. इस कारण विधानसभा चुनाव का आयोजन फरवरी मार्च 2022 में किया जाएगा, जिसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

कितने हैं परीक्षार्थी

इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा (UP Board High School Exam 2022) और यूपी इंटर परीक्षा (UP Board Inter Exam 2022) के कुल परीक्षार्थियों की संख्या 51 लाख से अधिक है. बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं में 27 लाख और यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 23 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं