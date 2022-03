UP Board English Paper Leak Re-exam: उत्‍तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (UP board class 10th and 12th exam) जारी हैं. आज दोपहर 2 बजे 12वीं के अंग्रेजी पेपर (UP board english paper) का आयोजन होने वाला था. लेकिन आयोजन से पहले ही 24 जिलों में अंग्रेजी पेपर के लीक (Up Board english Paper leak) होने खबर आ गई. इसे संज्ञान में लेते हुए राज्‍य के सीएम योगी आदित्‍यनाथ (Uttar Pradesh CM yogi Adityanath) ने दोषियों पर सख्‍त कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बोर्ड ने अंग्रेजी का पेपर दोबारा आयोजित कराने की आज 30 मार्च 2022 को नई तारीख भी घोष‍ित कर दी है. जिन 24 जिलों में अंग्रेजी परीक्षा कैंसल की गई है, उनके लिए 13 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी. Also Read - UP Board English Paper लीक होने पर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, बोले- पेपर माफियाओं पर कागज का बुलडोजर ही चलवा दो

बता दें कि जिन जिलों का अंग्रेजी पेपर रद्द किया गया है, उसमें आगरा (Agra UP Board Paper Leak) ,मैनपुरी (mainpuri UP Board Paper Leak) ,मथुरा (mathura UP Board Paper Leak) ,अलीगढ़ (Aligarh UP Board Paper Leak) ,गाजियाबाद (ghaziabad UP Board Paper Leak) ,बागपत (bagpat UP Board Paper Leak) ,बदाऊं (badaun UP Board Paper Leak) ,शाहजहांपुर (shahjahanpur UP Board Paper Leak) ,उन्नाव (unnau UP Board Paper Leak) , सीतापुर (sitapur UP Board Paper Leak) , ललितपुर , महोबा, जालौन, चित्रकूट , अंबेडकरनगर , प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर 19.आजमगढ़ ,बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली शामिल हैं.

The Intermediate English paper has been cancelled in 24 districts. pic.twitter.com/IY2fnZ7JVt — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 30, 2022

