UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है. ऐसे छात्र (UP Board Exam students) जो यूपी बोर्ड की टर्म-2 परीक्षा में हिस्‍सा लेने जा रहे हैं, उनके लिए UPSRTC, एक स्‍पेशल एग्‍जाम बस चला रही है. यह बस, उत्‍तर प्रदेश के सभी जिलों में चलेगी. दरअसल, परिवहन विभाग की तरह से यह सुविधा इसलिए मुहैया कराई जा रही है, ताकि छात्र समय से अपने परीक्षा केंद्र पहुंच सकें. लोकेशन पर पहुंचने में उन्‍हें कोई तकलीफ ना हो. Also Read - UP 10th 12th Board Exam 2022 Date Sheet: यूपी बोर्ड परीक्षा क्‍या अप्रैल में होगी आयोजित, पढ़ें अपडेट

कैसे उठाएं इस सेवा का लाभ :

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों (UP Board 10th 12th students) को इस सेवा के बारे में जानकारी देने के लिए विभ‍िन्‍न आधिकारिक सूत्रों को काम पर लगाया गया है. छात्रों को स्‍कूल से भी इसकी जानकारी प्राप्‍त हो सकती है. स्‍पेशल एग्‍जाम बस की सेवा कहां से और कितने बजे प्राप्‍त होगी, इसकी जानकारी अध‍िकारी छात्रों तक पहुंचाएंगे.

इसके अलावा छात्र (UP Board high school and intermediate examination) टोल-फ्री नंबर (UP Board toll-free helplines) 18001805310 और 18001805312 पर भी संपर्क कर सकते हैं. यह नंबर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेंगे.

बता दें कि परीक्षाएं (UP 10th 12th Board Exams 2022) आज 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल 2022 तक चलेंगी. कक्षा 10वीं का पहला पेपर हिन्‍दी का होगा और 12वीं के छात्रों को मिलिट्री साइंस और हिन्‍दी का एग्‍जाम देना होगा.

परीक्षाएं (UPMSP Board Exams 2022) दो श‍िफ्ट में होंगी. सुबह की श‍िफ्ट 8 बजे शुरू होगी और दोपहर की 2 बजे से. छात्रों को अपने साथ अनिवार्य रूप से एडमिट कार्ड (UP Board admit cards 2022) ले जाना होगा.