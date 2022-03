UP Board Exam 2022: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP 24 मार्च से यूपी बोर्ड एग्‍जाम 2022 (UP Board Exam 2022) आयोजित कर रहा है. कक्षा 10वीं और 12वीं, दोनों की परीक्षा (UP Board Class 10, 12 examination 2022) एक ही दिन शुरू हो रही है. यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी. बता दें कि परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में हो रहा है. राज्‍य के कुल 8873 परीक्षा केंद्रों पर इस साल परीक्षा का आयोजन हो रहा है.Also Read - UP Board Exam 2022 : उत्‍तर प्रदेश बोर्ड एग्‍जाम से पहले 10वीं और 12वीं के इन छात्रों को मिलेगा लेटर, जानें

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी. परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक.

पहले दिन 24 मार्च 2022 को पहले श‍िफ्ट में कक्षा 10वीं की हिन्‍दी प्रारंभ‍िक की परीक्षा होगी और 12वीं के छात्र सैन्‍य विज्ञान की परीक्षा देंगे. जबकि दूसरी शिफ्ट में पहले दिन, 10वीं का कोई पेपर नहीं है. वहीं 12वीं के हिन्‍दी सामान्‍य हिन्‍दी का पेपर होगा.

छात्रों की सहूलियत के लिए हम यहां परीक्षा की समय सारिणी (UP Board 10th, 12th exam time table) दे रहे हैं. छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर भी इसे चेक कर सकते हैं.

यूपी बोर्ड टर्म 2 की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र यहां दिये गए डायरेक्‍ट लिंक https://upmsp.edu.in/Downloads/TimeTable_08-03-2022.pdf पर टाइम टेबल देखें और उसके अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें.

इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 51,92,689 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया है. इसमें कक्षा 10वीं के 27,81,654 हैं और 12वीं के 24,11,035. मैट्र‍िक की परीक्षा देने जा रहे लडकों की संख्‍या इस साल 15,53,198 है और लडकियों की 12,28,456. जबकि कक्षा 12वीं में 13,24,200 लडके और 10,86,835 लडकियां भाग लेने जा रहे हैं.

यूपी बोर्ड के चेयरमैन और निदेशक विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हाई स्‍कूल की परीक्षाएं 12 दिनों में समाप्‍त हो जाएंगी, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षाओं को 15 वर्किंग दिनों में पूरा कर लिया जाएगा.