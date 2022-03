UP Board Exam 2022 : उत्‍तर प्रदेश बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है. परीक्षा में जो छात्र बैठने जा रहे हैं, वह आध‍िकार‍िक वेबसाइट https://upmsp.edu.in/ पर जाकर डेटशीट चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वी की बोर्ड परीक्षा (UPMSP UP Board 10th 12th Exam 2022) में इस साल कुल 51,92,689 छात्र बैठने जा रहे हैं. इसमें हाई स्कूल परीक्षा के लिए रजिस्‍टर्ड 15,53,198 लड़कों और 12,28,456 लड़कियों सहित 27,81,654 छात्र शामिल हैं, इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए रजिस्‍टर्ड 13,24,200 लड़कों और 10,86,835 लड़कियों सहित 24,11,035 छात्र शामिल हैं.Also Read - UP Board Exam Date Sheet 2022: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं टर्म-2 परीक्षा की डेटशीट जारी, 24 मार्च से एग्‍जाम शुरू, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

इसमें से करीब 87,771 विद्यार्थियों को इस बार परीक्षा से पहले ही लेटर मिलने जा रहा है. जी हां, ये लेटर बरेली जिले के उन छात्रों को मिलने वाला है, जो इस साल बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं. इस लेटर में दरअसल, सफलता की कुंजी बताई गई है. इसे बोर्ड अध‍िकार‍ियों के साथ ही पिछले साल 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों ने लिखा है और इस साल परीक्षा देने जा रहे स्‍टूडेंट्स को सक्‍सेस टिप्‍स दिया है.

बता दें कि बरेली जिले में इस बार मैट्र‍िक बोर्ड परीक्षा में 46948 और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 40,823 स्‍टूडेंट्स शामिल होने जा रहे हैं. परीक्षा देने जा रहे छात्रों का मनोबल बढाने के लिये डीआईओएस डॉ मुकेश कुमार सिंह ने इन छात्रों को 'लेटर ऑफ सक्‍सेस' भेजने की योजना बनाई है.

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में भाग लेने जा रहे छात्र इस डायरेक्‍ट लिंक https://upmsp.edu.in/Downloads/TimeTable_08-03-2022.pdf पर डेटशीट चेक कर सकते हैं.